Az X-Faktorban idén többekre is rátalált a szerelem, először Dallos Bogi és Puskás Peti jelentette be, hogy összejöttek a forgatások alatt és egy párt alkotnak, majd az élő show-k során Manuel és a Take 3 egyik énekesnője, Marschal Edinája szeretett egymásba.

Edina és Manuel az Instagramon most közölték a rajongókkal, hogy kapcsolatuknak vége. Edina erről részletesebben is írt Insta-sztorijában:

"Manuval úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk tovább a kapcsolatunkat, mert a jelenlegi szituációban nem tudunk egy egészséges kapcsolatot kialakítani, és nem szeretnénk erről többet mondani. Remélem megértitek, és tekintettel lesztek ránk (úgy értem, légyszi ne posztoljatok rólunk, mert egyikünknek sem lesz könnyebb attól, ha belefutunk az Instán a közös képeinkbe."