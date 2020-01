Gömöri Máté kedvese, Polyák Lilla kezd ráérezni a közösségi oldal ízére, ugyanis egyre több momentumot oszt meg életéről Instagram-oldalán.

Polyák Lilla korábban elárulta, hogy amikor szeptemberben elkezdték forgatni a TV2 új napi sorozatát, alig látta családját, de az első részeket látva már úgy érezte, megérte minden fáradság.

"Korábban időm se lett volna rá, de most úgy éreztem, elég nagyok már a srácok, hogy többet vállaljak, és az is jót tett a szakmánknak, hogy egyre jobb sorozatok készülnek. Több ügynökségnél is ott volt a portfólióm, és többkörös válogatás után kaptam meg Klára szerepét. Ám amikor elmondták, ez milyen elfoglaltsággal jár, elbizonytalanodtam. Úgy éreztem, nem bírjuk majd, de Máté biztatására végül vállaltam. Azt mondta, most én következem" – idézte fel Polyák Lilla, aki kilenc éve nem szerepelt tévés produkcióban.

Polyák Lilla a Mintaapák mellett rendszeresen szerepel színházban is, és legnagyobb örömére már a közösségi oldalon is több mint 4 ezren követik nyomon mindennapjait.

"Wow! Köszönöm, hogy ennyien velem tartotok!!"