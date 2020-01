Zdroba Patrik a harmadik helyen végzett az idei X-Faktorban. Az énekes a tehetségkutató után is szeretné folytatni az éneklést, ám fontos számára az anyagi biztonság, ezért úgy döntött, visszamegy korábbi munkahelyére dolgozni. Természetesen céljait továbbra is szem előtt tartja és saját dalokat tervez.

„Úgy döntöttem, hogy visszamegyek a korábbi munkahelyemre, a bankba. A kollégák és az ügyfelek is hiányoltak, ráadásul nekem is hiányzik a rendszer az életemből. Nem tudom, akkor is így tettem volna-e, ha én nyerek, így viszont szükségem van a munkára, mert a fellépésekből egyelőre nem keresek annyit, hogy fenntartsam az anyagi stabilitást. (...) Szeretném folytatni az éneklést! A vágyam, hogy stúdióba menjek és legyenek saját számaim, klipjeim, most azon dolgozom, hogy kitaláljam, pontosan hogyan lehetne mindezt kivitelezni a jövőben" - nyilatkozta a Blikknek.