Csaknem két évtizede annak, hogy elhunyt Hofi Géza, ám népszerűsége azóta is töretlen. Ezt bizonyítja az is, hogy 2019-ben az ő lemeze, a Best of Hofi fogyott a legjobban a boltokban. CD-jével így olyan előadókat utasított maga mögé, mint például Ákos, Rúzsa Magdi, Koncz Zsuzsa vagy Geszti Péter – írja a Bors.

„Számomra kimondhatatlan boldogság, hogy Hofit a halála után tizenhét évvel is ennyire szeretik" - mondta a lapnak Hofi Géza özvegye, Ildikó.