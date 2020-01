Mint arról már beszámoltunk, Harry herceg és Meghan Markle úgy döntött, háttérbe vonulnak és lemondanak magas rangú szerepükről a brit királyi családban. Mindezt egy közleményben jelentették be a közösségi oldalukon.

Most úgy tűnik, döntésükről egyáltalán nem tájékoztatták a családot, II. Erzsébet is az interneten értesülhetett róla. Legalábbis erre utal az a közlemény, amit a királyi család hivatalos oldalán jelentettek be nemrég.

„Az egyezetések Sussex hercegével és hercegnéjével még a kezdeti stádiumban tartanak. Megértjük óhajukat, hogy egy másik irányt szeretnének követni, ugyanakkor ezek olyan bonyolult kérdések, hogy idő kell az elrendezésükhöz."