Meglepő kijelentést tett a VV Fanni meggyilkolásával vádolt B. László ügyvédje a bírósági ülésen: azt állította, egy ügyvédnő Fannival volt fodrásznál a lány halála utáni napon. A tanú meghallgatását indítványozta, csakhogy a jogásznő mit sem tudott arról, hogy tanúként nevezik majd meg őt a bíróságon, ráadásul azt állítja, ő soha nem találkozott Fannival.

Mélyen felháborít, hogy a megkérdezésem nélkül valaki be meri diktálni a nevemet a bíróságon, főleg, hogy engem meg sem kérdezett. Hideg zuhanyként ért a hír, nem gondoltam, hogy egy ügyvéd képes ezt művelni a kollégájával. Életemben nem találkoztam Fannival, csak a hírekből értesültem a haláláról. Így magától értetődő, egy fodrászhoz sem jártunk, az pedig teljes abszurditás, hogy láttam őt az eltűnése után. Amit velem csináltak, kimeríti a becsületsértés fogalmát" - mondta a Blikknek.

Azt állítja, több mint két éve egy jogi ügy miatt kereste fel B. László nagybátyját, dr. Brodmann Pétert.

"Egy másik eset miatt kerestem fel az ügyvéd urat. Szóba került Fanni ügye is, szakmailag megvitattuk a védelmi stratégiát, de ez nem azt jelenti, bármilyen információval rendelkeznék Fanni hollétével kapcsolatban. Az sem logikus számomra, miért most állt elő ezzel a védelem, hiszen már a nyomozati szakban is jelezhették volna, hogy megtalálták a koronatanút. Most sem tudatták velem, mire készülnek a bíróságon, legalább egy telefonhívást megérdemeltem volna. Ha a bírónő beidéz, kötelességem elmenni, de én ott is csak azt tudom mondani: nem ismertem Novozánszki Fannit"

B. László ügyvédje kitart az állítása mellett. "Brodmann Pétert korábban telefonon kereste meg az ügyvédnő, és azt mondta neki, amit a Fővárosi Törvényszéken is említettem. Velem ezt a beszélgetést decemberben közölte Péter, és akkor megbeszéltük, javaslatot teszünk a hölgy meghallgatására. Sajnos, a tárgyalás előtt már nem tudtuk elérni" - fogalmazott dr. Bálint Roland.

Fanni családjának ügyvédje szerint ezek felelőtlen kijelentések voltak. "Meglátásom szerint ez csak arra jó, hogy felzaklassa Fanni családtagjait, akik úgy sincsenek lelkileg túl jó állapotban" - mondta.