Válása után bizonytalannak érezte a jövőjét Bebe, többször mesélte, hogy nem tudja, talál-e valaha hozzá illő lányt. Úgy érezte, többé nem lesz szerelmes és házasodni sem fog már.

Több rövid kapcsolata volt az elmúlt években, a szerelem azonban 4 év egyedüllét után talált rá.

„Eddig minden öröm és boldogság. Négy hónapja vagyunk együtt. Mondhatni gyorsított eljárásban történnek a dolgok, mert két hét ismeretség után össze is költöztünk. Eddig úgy tűnik, hogy ez nagyon jó ötlet volt. Néha úgy érzem, mintha már 10 éve együtt élnénk, annyira ismerem őt. Félreértés ne essék, ez nem a rossz értelemben vett 10 év. Nagyon féltem, mert Bogi hetente két-három napot dolgozik az irodában, egyébként otthon van, ahogy én is. Féltem, hogy egymás agyára megyünk, de eddig még nem untam meg, minden olyan természetes és gördülékeny. A tradicionális értékek nagyon fontosak számomra, ha ez így megy tovább, biztosan házasság lesz a vége. Örülnék, ha a sorrend is meglenne: előbb a házasság, aztán a gyerek, de ki tudja, hogy mit hoz az élet. A lényeg, hogy szépen éljünk együtt. Úgy érzem, hogy mindenre készen állok" - mesélte a Ripost.hu-nak Bebe.