Az Arénában lépett fel az 50+ éves Táncdalfesztiválon Koós Réka. A Blikk azt írja, az énekesnő az Úgy szeretném meghálálni és a Mama című dalokat énekelte, és látszott rajta, hogy közben a szüleire gondolt. Édesapja, Koós János tavaly márciusban hunyt el, édesanyja, Dékány Sarolta viszont ott ült a nézőtéren. Amikor levonult a színpadról, látszott rajta, hogy nagyon elérzékenyült.

„Borzasztó, nagyon rossz érzés fogott el. Nem is tudom, miért feltételeztem, hogy nem lesz az, de nagyon nehéz volt most énekelni. Nem szoktam előre gondolkodni, vajon mit érzek majd a színpadon, csak teszem a dolgom, hiszen ez a munkám, de ez most szíven ütött. Bolond vagyok, amiért nem számítottam erre, de igazság szerint már az előző napi Mamma Mián, ahol Muri Enikővel játszottunk, szintén elpityeredtem. Akkor már tudtam, hogy itt baj lesz. Persze, ugyanakkor csodálatos élmény volt itt énekelni, nem mindennap áll az ember az aréna színpadán egy szimfonikus zenekarral a háta mögött, felejthetetlen este volt."