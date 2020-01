Gesztesi Károlyt múlt csütörtökön, szűk családi körben kísérték utolsó útjára a budakalászi temetőben. A legendás színész sírján tucatnyi virág és koszorú hervadozik. A fejfán helyet kapott Gesztesi kedvenc napszemüvege és egy mesehős plüssfigurája is, melynek a színész kölcsönözte a hangját.

Ez a két személyes üzenetet hordozó tárgy az, amikben lehetőséget láttak azok az internetes kamuportálok, melyek hasznot húzva a hírességek történetein szemérmetlenül bombázzák álhírekkel az olvasókat. -írja a Ripost.

Az utóbbi napokban több cikk is napvilágot látott, amelyekben arról írnak, hogy a szemüveget és a figurát valaki ellopta a sírról. Egy másik oldal már arról adott hírt, hogy a tolvajok árulják ezeket a tárgyakat egy netes aukciós oldalon, de volt aki még ennél is tovább ment, és közzétette a két feltételezett elkövető fényképét is.

A hírek szépséghibája csupán annyi, hogy a szemüveg és a plüssfigura ma is ott vannak Gesztesi síremlékén és senkinek nem jutott eszébe, hogy ellopja azokat, a kamuportálok csupán ezekkel az álhírekkel szerettek volna minél több megosztásra és kattintásra szert tenni.