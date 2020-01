Tavaly novemberben egy magyar játékos nyerte meg az Eurojackpotot, amellyel összesen 10 milliárd forint ütötte a markát. Az illetőnek 90 napja volt arra, hogy jelentkezzen a Szerencsejáték Zrt-nél, és ezt meg is tette. A Blikk azt írja, a szerencsés névtelenül kitöltötte az úgynevezett nagynyertes kérdőívet is, amelyben néhány dolgot árult el magáról.

Ebből kiderült többek között az, hogy nyereményének egy részét utazásra, autóra, lakásra költi, de jótékonykodni és befektetni is fog, egy pénzügyi befektető segítségét is igénybe veszi. Emellett szűkebb családja is részesül majd az összegből.