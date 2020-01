Mostanában több barátját, kollégáját elveszítette Keresztes Ildikó, aki nem titkolja, néha neki is eszébe jut az elmúlás. Azt mondja, 55 évesen már másként gondolkodik, mint korábban, sok mindent átértékelt önmagában. Rájött arra is, bárhogyan is alakuljon az ember élete, mindenki egyedül lesz, amikor meghal.

„Az embernek lehet egy nagy szerelme vagy akár öt, az is egyszer odébbáll. A szüleink pedig természetszerűleg egyszer magunkra hagynak az úton. Ha lenne gyerekem, ő sem élne örökké velem, hiszen ő is kirepül a fészekből. (...) Egyedül vagyunk, ezért meg kell tanulni saját magunkkal jóban lenni. Sokszor harcolok a saját egómmal, és az idő múlásával egyre többször nyerek csatát. fial koromban még ő irányított, most már inkább én. Békét akarok magam körül. Sem a munkában, sem egy párkapcsolatban nem akarok már gyomorgörcsöt érezni. Néhány éve a magánéletemben és a munkában is söprögetést végeztem, és nem bántam meg. Ezek után azt kell mondanom, nem félek a haláltól. Elfogadtam, hogy egyedül halok meg, egytől azonban tartok: a kiszolgáltatottságtól és a betegségtől. Nem akarok rászorulni más segítségére, és másnak fájdalmat okozni, hosszú, lassú elmúlással" – nyilatkozta a BEST magazinnak.