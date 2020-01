Január 20-án lesz egy éve, hogy Andy Vajna elhunyt. Tímea élete azóta teljesen megváltozott, olyannyira, hogy Amerikában kezdi újra életét. Bár Timi tartja magát és teszi a dolgát, fájdalma azóta sem csillapodott, még mindig gyógyszereket kell szednie, hogy egyáltalán aludni tudjon. Most arról beszélt, hogyan folytatja tovább és mit szólna volt férje, ha most láthatná.

„Amit még nagyon bánok, hogy nem nyitottam fel a szemét és nem figyelmeztettem időben, hogy kiben ne bízzon meg. Most már láthatja, hogy hogyan viselkednek azok az emberek, akiket a barátjának tartott, közel engedett magához és megbízott bennük. (...) Többször álmodtam vele, hogy sír és kétségbe van esve, mert nem ezt akarta. Én viszont erős nő vagyok, megvédem magam, és nem hagyom, hogy felfaljanak! Szerintem büszke lenne rám, hogy ezeket a céges ügyeket kitartóan viszem tovább azokkal a szakemberekkel, akikkel ő is együtt dolgozott és akiket megbízott. De be kell vallanom, sajnos sok minden miatt csalódott is lenne Andy" – mondta el a Blikknek Tímea.