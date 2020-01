Brad Pitt és Jennifer Aniston is díjat kapott a 26. SAG-gálán, ami után az egykori házaspár össze is futott, hogy gratuláljon egymásnak. A jelenetről természetesen képek is készültek.

Látszott, hogy nagyon örülnek egymásnak, arcuk csupa mosoly volt. Ölelkeztek és egymás kezét is nehezen engedték el.

A rajongók odáig vannak a képekért, meggyőződésük, hogy még ma is csodaszép pár lennének együtt.