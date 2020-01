„Azt gondolom, ha két ember alapvetően nem egyezik, annak sosem lesz jó vége. Rabolhattuk volna egymás idejét, veszekedhettünk volna örökké, kerülgethettük volna tovább egymást némán a lakásban. De minek? Belefáradtam, hogy folyton mondjam, és ő is. Beláttuk, hogy nem működik, és felesleges erőltetni. Új év és új kezdetek. Le kell zárni a múltat. Így állok most ehhez az egészhez. Ahogy a horoszkópok és a jóslatok is megírták, 2019-ben el kell engednem mindent, ami visszahúz, és nem épít, nem fejleszt. Én elengedtem...." – magyarázta Anikó a Ripostnak.

„Pontosan nem is tudom megmondani, hogy hány hónapot voltunk együtt. Nagyon sokszor vesztünk össze, aztán békültünk ki újra. De mindennek ellenére azt érzem, hogy jól vagyok. Tényleg. Sokáig dacoltam a barátaimmal, akik többször jelezték, hogy nem működik, és nem feltétlen vagyok jó helyen, én mégis hittem benne. Bizonyítani akartam. Most már elismerem, hogy nem kell erőltetni azt, ami egyszerűen nem megy. Aztán már mindketten éreztük, hogy ha eddig sem működött, az ezredik békülés után sem lesz más a helyzet. Abszolút nincs bennem harag, örülök, hogy le tudtam zárni" - tette hozzá.