Bár a sorozat már közel huszonegy éve megszűnt, a fiatalabb generációk is rajonganak érte. A stábtagok és a szereplők a mai napig tartják egymással a kapcsolatot, és évente legalább három-négy alkalommal találkoznak egy villásreggeli keretein belül.

Így történt ez a múlt hétvégén is, amikor Csonka András hat fő részére asztalt foglalt egy elegáns budai bisztróban. A nagy meglepetés akkor érte, amikor kiderült, hogy a vártnál jóval többen érkeznek.

„Végül nagyjából húszan voltunk, és fergeteges volt a hangulat! Debbie-ék hazaköltöztek külföldről, itt volt a lánya, aki szintén színésznő, annak a férje és a gyermekei is. Az ikrek, Dávid és Karcsi is eljöttek, és hozták a srácaikat. Mindent összevetve, a kései reggeli felülmúlta a várakozásokat" – mondta Csonka András, aki Esztergályos Cecíliával együtt születésnapi ajándékot is kapott.

„Mindenkit megkértem, hogy ne hozzanak semmit, de az ikrek anyukája meglepett engem és Cilit egy-egy tálca almával, amikre annyi gyertyát tűztek, ahány esztendősek vagyunk.

Az ilyen találkozásoknál mindig olyan, mintha egyetlen nap sem telt volna el az utolsó forgatási nap óta. Nagyon összekovácsolt minket a sorozat, és rendszeresen fel is idézzük az akkor átélt poénokat, helyzeteket. Lorán Lenkéről is mindig megemlékezünk, de sosem könnyekkel, csakis nevetéssel, hiszen Lenke is azt akarná." - folytatta a színész, aki azt is elárulta, mi a véleménye a Família Kft. esetleges folytatásáról.

"Sorozatként szerintem már nem működne jól a Família Kft., viszont egy epizód készülhetne, ami idézőjelbe helyezi a famíliás nyolc évünket. Ez viszont nem rajtam múlik, mindenesetre örökre hálás leszek a sorozatnak, ami országos ismertséget hozott nekem"