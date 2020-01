A pékként dolgozó fiatal egy különleges beavatáson vett részt: a 27 éves fiút egy székre ültették, majd bekötötték a szemét...

Dávidnak fogalma sem volt, mi fog következni, először azt hitte, hogy fogkrémmel kenik be a társai, de a hideg zuhany csak ezután jött: Flóriék ugyanis több kannányi vizet zúdítottak a fiú nyakába.

A vizes beavatáson nem csak a társai, de a gyanútlanul átvert Dávid is jót nevetett, aki most már hivatalosan is a csapat tagja.