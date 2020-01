Évek óta szinte semmit nem lehet tudni Michael Schumacher állapotáról, a család továbbra is titkolózik. Most viszont egy olasz orvos elárulta néhány információt róla. Nincsenek jó hírei a rajongók számára, állítja, a sportoló már nem is emlékeztet egykori önmagára.

„Ő már nem az az ember, akire emlékszünk a pályáról. Az a súlyos sérülés, amit elszenvedett, teljesen lerombolta a szervezetét, az izomzatát" – idézi a Daily Mail Nicola Acciari szavait.

Michael Schumacherről legutóbb tavaly ősszel hallhattunk, amikor egy párizsi klinikán őssejtkezelést kapott.