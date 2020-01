Gesztesi Károly halála megrázta az édesanyját, akivel nagyon jó kapcsolatban volt a színész. A gyülekezetbe is együtt jártak, utoljára ott látták egymást. Mindig egymás mellett ültek, akkor azonban a színész késve érkezett, ő így az utolsó sorban foglalt helyet, míg édesanyja elöl ült.

„Zsuzsa néni hátrapillantgatott, így ő is láthatta, amit mi, hogy Karcsi a könnyeit törölgette. Zokogott. Csak sejtjük, mi nyomta a lelkét. Talán a magánélete..." – mondta a Story Magazinnak egy gyülekezeti tag. Az is kiderült, hogy a végzetes napon a színész édesanyja otthon volt, de nem nézett tévét és nem olvasott híreket. Onnan tudta, hogy baj van, hogy elkezdték őt hívogatni. „Mamcika, jól vagy?" – kérdezgették, de elárulni senki nem merte neki, hogy miért is keresik. Aztán megérkezett a lesújtó hírrel a lánya és az unokája, valamint a gyülekezet egy lelkésze.