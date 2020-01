Linda Thompson négy éven keresztül volt Elvis Presley barátnője, ám egy idő után kiderült, másként képzelik el a jövőjüket: míg a nő házasságra és gyerekekre vágyott, addig párja ezt nem szerette volna. Az egykori barátnő most megszólalt és elárulta, a szakításhoz valójában más tényezők is hozzájárultak. 15 év volt a korkülönbség közöttük és Elvis már akkor is önpusztító életmódot folytatott.

„Egyszer észrevettem, hogy altatókat vesz be, majd később másfajta szereket is bevett hozzá... Ettől olyan lett, mint egy újszülött... Ezután már el sem mertem aludni mellette, mert tudni akartam, hogy jól van. Nagyon kimerítő volt, be kell, valljam. Pedig tényleg ő volt az a személy, akit az életemnél is jobban szerettem" – idézi Linda szavait a DailyStar.