Lajsz András szerette Budapestet, de úgy érezte, 62 évesen már nem neki való az a nyüzsgés, ami a fővárosban van. Nyugalomra vágyott, ezért úgy döntött, elköltözik Pécsre. A baranyai városban remekül érzi magát és teljesen új életet kezdett.

„Sokáig éltem Budapesten. Viszont be kellett látnom, hogy nemsokára felettem is eljár az idő. A nagyvárosi forgatag egyre terhelőbb volt az évek alatt. Egy évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy magam mögött hagyom az egészet, és Pécsre költözöm. Most itt élek, és nagyon jól érzem magam. Az itteni fiatalok fantasztikusak. Gyönyörű helyen lakom, rengeteg energiával tölt fel. Nyitottam itt egy kis bisztrót, ami szerencsére egész jól megy. Hosszú idő után végre boldognak érzem magam" – árult el az ACNewsnak.