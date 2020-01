Egy jóképű férfi oldalán tűnt fel mostanában Vajna Timi, aki eddig nem akart beszélni a titokzatos idegenről.

A Blikk megkeresésére azonban elmondta, hogy Zolinak hívják és nyolc éve barátja Andy-nek és neki, sőt üzleti kapcsolat is szóba került köztük.

"Zoli azért volt ott a férjem sírjánál, mert nyolc éve barátok voltak, és ő is kiment többször a sírhoz, egyedül is. Mivel nagyon szerette és tisztelte Andyt, vasárnap ő is ki akart menni a temetőbe. Ezért megkértem, hogy segítsen kihozni a nagyimat és a bejáró nénit, mert nem fértünk volna el egy kocsiban. Andyvel tárgyalt Zoli már korábban, és hónapokkal ezelőtt engem is megkeresett, hogy érdekelné a Nobu Budapest. Mivel jól ismeri az étteremlánc amerikai tulajdonosát, így örömmel dolgoznának vele. Befektetne és megújítaná a helyet belülről, és átalakítaná a bárt, hogy még fiatalosabb, trendibb legyen. Jelenleg az étterem ügyeinek átvilágítása folyik, és azután Zoli eldönti, hogy megveszi-e az éttermet vagy csak valamennyi tulajdonrészt" - mondta el a napilapnak Timi.