VV Greget először a magyar Ken babaként ismerte meg az ország. Így költözött be a Való Világ luxusvillájába is. A fiatal celeb öt és féléves kapcsolata a közelmúltban ért véget. Élete legnagyobb drámájaként éli meg a szakítást a celeb, aki közösségi oldalán vallott fájdalmáról.

"Életem eddigi legnehezebb sorai következnek!!!... Régebben mindig úgy gondoltam, hogy bizonyos dolgokat, embereket csak a halál vehet el tőlem örökre. Pedig sokkal kevésbé drámai módon is elveszíthetünk valakit, ha eljön egy pont és megszakad valami. És onnantól fogva nem beszélünk vele, nem az ő mosolyával ébredünk minden reggel, nem érinthetjük meg szabadon minden porcikáját és nem legeltethetjük rajta a szemünket. Soha többé. Ez a fajta elválás is ugyanolyan végleges tud lenni, mint a halál. És ugyanúgy fáj! 5,5 ÉV ÉRT VÉGET... AZT HISZEM, HOGY EGY IDŐRE ÉN IS MEGHALTAM! "