Gesztesi Károly tragikus hirtelenséggel hunyt el január elején. Autójában menet közben kapott szívrohamot a színész, akit 50 percig próbáltak újraéleszteni, sikertelenül.

Egy közeli barát szerint az alkohol és a felgyülemlett fájdalom vezetett Gesztesi hirtelen halálához:

„Már akkor hallatszott, hogy teljesen egyedi, speciális hangja van, ami a termetéből és a hangszínéből adódott. Utánozhatatlan, ugyanis azzal együtt, hogy férfias, nagyon lágy és finom. Épp olyan, mint Karcsi volt. A hangja az egyéniségéből adódott... A személyisége annyira előtérben volt a szinkronban is, hogy pótolhatatlan a hangja, csak kényszermegoldások lesznek ezután. Még nem is gondolkodtam rajta, kivel helyettesíteném, ez nekem még túl fájdalmas. Voltak olyan mélységek, ahová nem tudtam követni. Akkoriban a fián, Mátén keresztül érdeklődtem róla, és végül a Biblia segített rajta. Örültem, hogy visszakaptam a barátomat, és végre a régi lett. Úgy hittük, mind visszakaptuk Karcsit, de szerintem végül is az ital és a megkérgesedett szíve vitte el, ezek örökre nyomot hagytak a testén akkor is, ha már letette a poharat" - mesélte el a szinkronrendező barát a Ripostnak.