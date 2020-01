Várkonyi Andrea és Zsidró Tamás egy fotó miatt buktak le, ugyanis ugyanazt a képet posztolták kutyáikról Instagram-oldalaikra. A pletyka elindult, ők pedig nem tagadták tovább kapcsolatukat. Elismerték, hogy valóban együtt vannak.

"Csak a legszűkebb környezetünk tudta, hogy mi is van köztünk. Még a viszonylag közelebbi ismerőseink is csak néhány napja tudták meg ezt az egészet, amiben – azt gondolom – nincs is semmi izgi. Két felnőtt ember, aki már ismerte egymást amúgy is, egymásra talált. A jövőt meg senki, így mi sem tudhatjuk, csak remélhetjük" - mondta a Blikknek Várkonyi.