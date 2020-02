Ahogy megírtuk , édesapja emlékére szerezte legújabb dalát Tolvai Reni. Az énekesnő azt nyilatkozta, ebben a dalban a legsebezhetőbb, és arról is beszélt, hogy mennyit jelentett neki édesapja. Sarka Kata az Instagramon tette közzé, mennyire tetszik neki ez a szerzemény.

"Példaértékű szülő-gyerek kapcsolat, és egy gyönyörű búcsúzás... A legszebb dal, amit hallottam az elmúlt években" - vélekedik Kata, és hozzátette, ez a szám, a You and Me, tökéletes.

„Több, mint két év kellett, mire eljutottam oda, hogy dal formájában is meg tudok emlékezni édesapámról. Nagyon nehéz időszak volt, szinte fel se tudtam fogni, ami történt és mindvégig reménykedtem abban, hogy ez nem velem, velünk történt, apu besétál majd és újra itt lesz. Sosem leszek képes elfogadni az elvesztését, de megtanultam együtt élni azzal, hogy már nincs köztünk" – nyilatkozta Tolvai Reni.