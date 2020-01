Ahogy megírtuk, segítségnyújtás elmulasztásával vádolják a Viking Sighynt követ hajó kapitányát a Hableány-katasztrófában. Most az is kiderült, hogy a saját legénységének is hazudott Fegya, a Viking Idun ukrán kapitánya, akit most gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség. Miután testvérhajója, a Viking Sigyn elsüllyesztette a Hableányt, az Idun segítségnyújtás nélkül átment a fuldoklók fölött.