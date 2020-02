Szinte egy percre se áll meg Caramel, aki óriási lendülettel vetette bele magát a 2020-as esztendőbe. Az énekes gőzerővel készül ötödik Aréna koncertjére, emellett pedig két lemez anyagán is dolgozik. „Egy éve készülök erre a koncertre. Több száz emberrel dolgozunk együtt, zenében, vizualitásban, folyamatosan egyeztetünk és próbálunk. Különleges vendégeim lesznek ezen a szimfonikus hangzású koncerten, hiszen Palya Beával, Tarján Zsófival és Nagy Bogival is színpadra lépek majd. Velük nagyon egymásra találtunk a zenében. Palya Beával új, közös dalt is írtunk erre a koncertre, amelyre fél éve próbálunk. Ez a koncert életem egyik legszebb felkészülése" – árulta el a 95.8 Sláger FM-en Caramel, aki lenyűgöző munkatempójához a hitéből merít erőt. Sőt, a nyáron egy olyan eseményen is színpadra lép, ahol dalain keresztül is tetten érhető lesz vallásossága. „Július 18-án lesz egy nagyon különleges, keresztény rendezvény a Puskás Stadionban, aminek én is részese leszek, mivel meghívást kaptunk a zenekarommal. Egyébként is van egy projektem, amelyben dicsőítő dalokat írok, erre az eseményre ezekkel a dalokkal készülők, kiegészülve olyan dalaimmal, amelyek beleillenek egy ilyen esemény szellemiségébe. Nekem ez nagyon fontos. Egy pop énekes nagyon ritkán élheti meg a hitét a közönséggel együtt, hiszen az emberek szórakozni jönnek. Egy ilyen rendezvényen van ennek a helye, így akik ellátogatnak majd erre, ezt az zenei oldalamat is jobban megismerhetik" – mondta a műsorvezetőnek, Kalmár Tibornak a vasárnap 20:00-tól hallható Sláger Témában Caramel.