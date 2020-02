Berki Krisztián nemrég az Amerikai Egyesült Államokban nyaralt feleségével, Mazsival és több bejegyzésében is mesélt arról, hogy a kiruccanás során vásárolt egy lakást Miamiban. Legutóbb például arról is írt, hogy David Beckham szomszédai lesznek, a hírek szerint ugyanis a focista családjával együtt szintén abban az épületben vett magának egy penthouse-t.

„Az a helyzet, hogy az emberek csak azt látják, hogy a Berki nagy lábon él, de azt nem tudják, hogy hol és milyen befektetések teszik ezt lehetővé. Mazsi és én is szeretjük a hosszan megtérülő üzleteket, amilyen például egy Miami lakás, amit Ricsi barátom mutatott meg nekünk. Azt csak később tudtam meg, hogy David is ott vett egy penthouse lakást az induló klubcsapata miatt. Nos, remélem, hogy összefutunk majd néha, mert szívesen elmondanám neki, hogy a foci lehet igazán jó üzlet is" – fogalmazott Berki a Ripostnak.