Kovács Patrícia smink nélküli fotót posztolt a közösségi oldalára. A színésznő 40 fölött is büszkén vállalja vonásait és aprócska ráncait, de nincs is szégyellnivalója, ma is gyönyörű.

„Nincs filter. Nincs ránctalanító szűrő. Csak a februári napfény az arcomon és fejemben a csodálatos Ruttkai Éva szavai... "Minden ráncomnak története van, mindenért megdolgoztam, megszenvedtem, ezek mind együtt jelentik az életemet" – írta a képhez.