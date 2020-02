Azt hihetnénk, hogy az óvónőkben megbízhatunk még akkor is, ha külsős programra viszik gyermekeinket. Nos, a következő videót az érintett szülők egész biztos, hogy nem szívesen nézték végig.

Csütörtök napközben, Prága Řeporyje városrészében egy óvodás csoportot kísért három óvónő, akik bár látták, hogy a vasúti átjárónál piros a jelzés és le van engedve a sorompó, úgy gondolták, ez csak az autósokra vonatkozik. Egyszerűen fogták és siettetve a kisgyerekeket átmentek velük a síneken – állításuk szerint épp egy vonatot akartak elérni. Iszonyatos tragédia is lehetett volna belőle, arról nem is beszélve, hogy milyen példát mutatnak a kicsiknek, akik ezután joggal érezhetik úgy, ők is átmehetnek tilos jelzésnél.

Fel sem fogható az a fajta felelőtlenség, ami a három nőt jellemzi az alábbi felvételen:

A polgármester Pavel Novotný cinikusan gratulált az óvónőknek, és a felvétel alapján fel is jelentette őket. A rendőrség megindította a nyomozást.