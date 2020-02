Tóth Gabi és Krausz Gábor most először meséltek a TV2 kameráinak kislányuk, Hannaróza érkezéséről és jelenlegi napjaikról. Az énekesnő a kamerák előtt elárulta, minden nehézség ellenére most éli élete legboldogabb napjait. Ugyanakkor nem tagadta, várandóssága alatt több nehézséggel is szembe kellett néznie. Jó oka volt arra is, hogy kiszálljon a Sztárban sztár leszek!-ből.

„Nagyon kemény időszak, kvázi a nők is meghalnak és újjászületnek a babával. Érdekes volt átélni, és nagyon hálás vagyok. (...) Utólag most már elmondhatom, hogy el voltak számolva a heteim és volt egy kis veszélye annak, hogy korábban érkezhet Hanni. Ezért is döntöttem akkor úgy, hogy kiszállok."