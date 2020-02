40 Swarovksi kristály és aranyba mártott lazac - így készülnek a szervezők a 92. Oscar-gálára.

"Az idei évben a show két producere, Lynette Howell Taylor és Stephanie Allain egy új tervezőt, Jason Sherwoodot kérte fel az Oscar színpadképeinek megalkotására. Az előzetes látványtervek alapján

elképesztő új világ tárul majd elénk. A korábbi évek színpadképeivel szemben az idén egy sokkal izgalmasabb és kevésbé statikus díszletben vonulhatnak fel a sztárok. A menü 60-70 százalékban vegán, de aki húst akar enni, az sem marad éhes. Lesz például füstölt lazac, Oscar szobor formájú, ami aranyba forgatnak meg." - mondta el a Borsna Dudás Viktor filmszakértő.

„Azt szeretném elérni, hogy a közvetítés nézői is úgy érezzék, a színpad elemei körülveszik őket, mintha ők maguk is ott lennének a díszletben. Olyan, többdimenziós érzést akartam létrehozni mint, amit a jelölt filmek többsége is képviselt a mozikban" - mesélte el a 30 éves New York-i tervező, aki az idei gála díszletét álmodta meg.