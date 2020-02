Zsidró Tamás és Várkonyi Andrea nem titkolóznak azóta, hogy kapcsolatukra fény derült, habár sokat nem is árulnak el szerelmükről. Élvezik, hogy már kettesben is megjelenhetnek a nyilvánosság előtt, ráadásul nem is olyan rég maguk űztek egy kis viccet kapcsolatukból Várkonyi Andrea műsorának beharangozójában.

Zsidró Tamás pedig egyáltalán nem bánta a viccet, sőt. "Amikor Andi elmondta, hogy ezt a kis viccet találták ki, nagyon megtetszett és egyből igent mondtam rá, hogy én is szerepeljek benne. Persze, nekem csak a hangom hallatszik, de szerintem roppant szórakoztató lett! Mintha én csináltam volna, bár nem vagyok ilyen kreatív. Amikor kiderült, hogy komolyabbra fordul a kapcsolatunk, Andi félve kérdezte, zavarna-e, ha más fodrászhoz járna. Nem vagyok féltékeny típus, ezért csak egy jót nevettem az egészen. Ráadásul így is előfordul, hogy én egyenesítem ki a haját. Bár legutóbb, amikor a színházi darab premierjén voltunk, Andi magának készítette el a frizuráját, és szakmai, valamint férfiszemmel is azt kell mondjam, ügyes volt. Büszke voltam rá, és persze, az is csodálatos volt, hogy már gond nélkül jelenhetünk meg együtt, nem kell titkolóznunk" - mondta a Blikknek Zsidró Tamás.

A lap Várkonyi Andit is felkereste. "Erre vágytunk mind a ketten, hogy végre „normálisan létezzünk", mint mások. Jelen pillanatban nagyon jól érzem magam, a karrierem és a magánéletem is abszolút rendben van, boldog vagyok. Ha Tamás azt mondta volna, zavarja, akkor természetesen tiszteletben tartom, de szerencsére erről szó sincs!" - mondta.