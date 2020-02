A hivatal szerdai közleménye szerint a hatóság 962 kilogrammnyi jelöletlen, illetve dokumentáció hiányában nem nyomonkövethető terméket vont ki a forgalomból, de a cég által gyártott termékek visszahívását is elrendelte.

A közleményből kiderül, hogy a januári ellenőrzéskor az üzem területén a padozat erősen szennyezett, takarítatlan, néhol töredezett volt, helyenként pangó víz és rágcsálóürülék borította.

A feldolgozó helyiségben található gépek és berendezések (főzőüst, daráló, csomagológép, mosogatók), az élelmiszer-előállításhoz használt eszközök (rekeszek, préslemezek), valamint az alapanyagraktár padozata és oldalfalai is rendkívül szennyezettek voltak.

Az ellenőrzés során több helyiségben és az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező eszközökön is rágcsálóürüléket találtak az ellenőrök. A mennyezetről lecsöpögő kondenzvíz esetenként a csomagolatlan termékeket is szennyezte. A súlyos higiéniai hiányosságokon túl az egység az előállított termékek nyomonkövethetőségét sem biztosította - tették hozzá.