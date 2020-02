Németh Kristóf bevallotta, hogy nem volt mindig hűséges típus, de őt is megcsalták egyszer.

Németh Kristóf egészen 30 éves koráig falta a nőket, és nem is volt kimondottan hűséges típus. Ő is csalt, de őt is megcsalták.

"Bevallom őszintén, nem mindig voltam hűséges típus. Előfordult, hogy csaltam, és engem is csaltak már meg. Mondanom sem kell, egyik rosszabb a másiknál. Pokoli, embertölő. Életem legrosszabb időszaka volt, amikor az egyik korábbi páromról kiderült, hogy félrelépett. A telefonjával bukott le, de én csak hónapokkal később szembesítettem a történtekkel, addig gyűjtögettem magamnak az információkat, bizonyítékokat. Természetesen nem maradtunk együtt, egyből szakítottunk" - mondta Kristóf a Borsnak. A színész úgy döntött azonban, hogy ha egyszer feleségül vesz valakit, ahhoz mindig hűséges lesz még akkor is, ha nehéz. Ugyanis úgy véli, a bizalmat nem lehet helyreállítani egy megcsalás után.