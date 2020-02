Teljesen elment a hangom. Nem tudok énekelni - mondta a brit rocksztár amint könnyeivel küszködve lement a színpadról a közönség hatalmas ovációja közepette.

Elton John később Instagram-oldalán közölte, hogy korábban enyhébb tüdőgyulladást diagnosztizáltak nála, de ennek ellenére úgy döntött, megtartja a koncertet.

"Teljes szívemből zongoráztam és énekeltem addig, amíg már nem jött ki énekhang a torkomon. Csalódott vagyok, nagyon felindult és sajnálom" - írta és megköszönte a közönségnek a csodálatos támogatást.

Elton Johnnak kedden és csütörtökön is van fellépése Új-Zélandon, arról nem szólnak a hírek, hogy megtartják-e a koncerteket.

A brit énekes, zongorista, zeneszerző egy hete kapott Oscar-díjat az amerikai filmakadémiától az "(I'm Gonna) Love Me Again" című daláért, amelyet életrajzi filmjéhez a Rocektmanhez írt állandó szerzőtársával, Bernie Taupinnal.

