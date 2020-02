Caramel, miután megnyerte a Megasztárt, szilárd elképzelésekkel akart belevágni a hazai zenei pop életbe, ám a kiadója és a közönsége is mást várt tőle. Akkoriban annyira elkeseredett, hogy az is megfordult a fejében, hogy inkább abbahagyja az éneklést.

"Akkoriban nagyon ment a roma előadó, kisebbségi vagy cigány énekes, és a közönség is elkezdett mindenkit egy kalap alá venni. Engem pedig elkezdtek tudatosan tolni ebbe az irányba. Én meg ettől annyira rosszul lettem, és nem csináltam. Az első három lemezemet le is húzták emiatt, nagyon kemény évek voltak ezek, érzelmileg megviselt, hogy nem ismernek, az is megfordult a fejemben, hogy abbahagyom. De aztán jött a Lélekdonor, ami mindent megváltoztatott" - mesélte őszintén a Blikknek az énekes.