Hamarosan elköltözik otthonából a mulatós sztár, akiúgy érzi, kényelmesebb lesz, ha egész családjával Budapest közelében fog élni. Hatalmas telket vásárolt az énekes.

„A házat körülbelül 200 négyzetméteresre tervezzük, így óriási kertünk lesz. Nem könnyű jó kivitelezőt találni, de a barátaim ajánlottak egy megbízhatót. Amióta az eszemet tudom, több szintes házban laktam, és megmondom őszintén, kicsit elegem van már a lépcsőzésből, így ez a ház tutira egyszintes lesz, a párom is ennek örülne. Már csak a takarítás szempontjából is. Modern, minimalista stílusban rendezzük majd be, nem akarok romás házat, itt nem lesznek aranyozott királyszékek! A letisztultságot, egyszerűséget kedvelem, a giccs szóba se jöhet. Egy nagyon tágas nappalit szeretnénk, hiszen szerintem mindenki ott tölti a legtöbb időt. Óriási házavató bulit fogunk majd csapni, nagy lesz a mulatási. Természetesen a főszerepben itt is kedvenc ételem, a töltött káposzta lesz, édesanyám istenien készíti" - mesélte a Ripostnak Grófo.