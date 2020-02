Tavaly szeptemberben jegyezte el kedvesét, Szandrát Veréb Tamás. A pár később azt is bejelentette, hogy a nagy napra 2020-ban kerül sor. Most pedig kiderült, nem vártak túl sokáig, a ceremóniát már meg is ejtették néhány nappal ezelőtt.

A sármos színész a közösségi oldalán tett közzé egy fotót, amelyen egymás kezét fogják. A képhez csupán egy dátumot írt: „2020.02.15."

Boldogságukhoz rengeteg ismerős és rajongó gratulált.