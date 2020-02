Nem szokványos helyettesítésre ugrott be Frabatóhoz Bárdosi Sándor és Növényi Norbert. A két jómadár ezúttal az ezotéria világába csöppenve próbált meg helytállni. Azonban mielőtt besegítettek volna a mágia mesterének, jósoltattak is. Bárdosi ekkor mesélt mindarról, amely házasságukban lejátszódik most. Jelenleg van egy kis gondom. A feleségem, Ildi, mostanában nagyon féltékeny. Semmi oka rá, hogy így érezzen, mégis, valamiért ez most felerősödött benne" – kezdte a beszámolót Bárdosi, aki bár többször biztosította Ildikót arról, hogy mindennél jobban szereti, a féltékenysége továbbra sem csillapodik. Az egykori élsportoló kíváncsi volt a jövőjére is, így megkérte Frabatot vessen neki kártyát.

„Nem hittem annyira az ezoterikus dolgokban, de a kártyák nem hazudtak. Az elmúlt időszakomra utaltak vissza a lapok. Minden nehézségre utaló kártyalap között - amely utalhat bármilyen nehézségre, legyen az üzleti vagy szakmai jellegű, esetleg egy csalódás valakiben - középen ott állt egy olyan lap, amely a feleségemre utalt. Frabato azt mondta, hogy ez nem jelent mást, minthogy ő a legbiztosabb pont az életemben. Ez így igaz, vele kezdődött minden, az egész életem. Ő mindig mellettem áll, rá mindig számíthatok. Sajnálom, hogy most féltékeny, pedig eszem ágában sincs félrekacsintani" – mondta a Sláger TV-n látható A helyettesítők című műsorban Bárdosi.

„Ha csak meglátok egy csinos hölgyet, Ildi biztos, hogy abban a pillanatban hív. Remekül tud időzíteni, alapvetően hiszek a női megérzésekben, de a féltékenysége tényleg teljesen alaptalan. Nekem ő és a családunk a mindenem" – árulta el Bárdosi, aki minden erejével azon van, hogy a családi harmóniát megtartsa.