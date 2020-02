Nagy a szerelem Dér Heni és párja, a Konyhafőnök egykori versenyzője, Bakos Gergely között. Az énekesnő a Story magazinnak elárulta, már a második randijuk után összeköltöztek. Bár a munka eddig nagyon lefoglalta őket, nemrég végre sikerült együtt elmenniük nyaralni. A lapnak adott interjújában Heni elárulta, szeretnék együtt leélni az életüket és hamarosan akár a családalapítás is jöhet.

„Geri úgy véli, ő is kész az esküvőre és a családalapításra. Ő az első férfi, akin nem érzem, hogy bármit is rá kellene erőltetni. Nincs bennem semmilyen nyomás, hogy babáznom kéne, eddig is bármikor szülhettem volna, de nem akartam megalkudni. Először érzem úgy, hogy kettőnkért szeretnék családot alapítani. Ha őszinte vagyok, körülbelül 10 éve mondogatom, hogy készen állok a babázásra, de most tényleg így is érzem."