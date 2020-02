Egy londoni fogászati klinikára látogatott el II. Erzsébet, ahol nem csak az ott dolgozókkal, hanem a páciensekkel is elbeszélgetett. Egy 10 éves kisfiúnak még egy sosem ismert titkát is felfedte. A fiú fogszabályozáson vett részt, aminek nagyon nem örült. A királynő bíztatásul elárulta neki, hogy bizony annak idején, amikor gyerek volt, neki is kellett fogszabályzót viselnie. Akkoriban ő sem örült neki, ám azóta már tudja, nagyon jót tettek vele és szépek lettek a fogai - tudatta az eonline.com.