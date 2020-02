Annak idején az X-Faktor alatt szakított szerelmével Arany Timi, és habár nem keresett új szerelmet, mégis párra talált. Azt is elárulta, ki a választottja.

"Az énekesi karrierem építgetése mellett egy cégnél is dolgozom, és ott találkoztam Ricsivel. Olyan magától értetődő volt, ahogy mi összejöttünk, hogy a munkatársaink számára sem jelentett meglepetést. Sőt alig várták, mikor jelentjük be" - mondta a Blikknek Arany Timi. "Négy évig voltam együtt azzal a fiúval, akivel még az X-Faktor élő show-ja előtt szakítottam. Éreztem, nincs közös jövőnk, és szerettem volna továbblépni, amit nem is bántam meg, de utána érzékenyebb lettem. Szerencsére a Gorsiumban akkor jöttek a zenekari gyakorlatok, ezért a zenébe menekültem. Volt egy-két srác, aki közben az utamba akadt, de nem vágytam új kapcsolatra. Egyedül is jól éreztem magam" - folytatta az énekesnő. Megismerkedésükkor a fiúnak még volt barátnője. "Nem Timi miatt szakítottam a volt barátnőmmel, de tudat alatt ő is benne volt. Mintha jelzett volna, hogy lassan készen áll. Nem volt könnyű megfejteni a mosolyát, mert állandóan mosolyog" - árulta el Ricsi.