Nemrég ünnepelte 50. születésnapját Csisztu Zsuzsa, aki remek formában van, akár egy évtizedet is letagadhatna korából. Ő maga is nagyon jól érzi magát a bőrében, jól megy a karrierje és ott van mellette szerető családja. A nagy nap alkalmából férje még egy csodás gyűrűvel is meglepte.

„Az ötven az új harminc! Igaz, hogy az elmúlt években megbeszéltük a férjemmel, hogy a születésnapokat átcsúsztatjuk a küszöb alatt, most mégis, egy hatalmas meglepetésbulit szervezett nekem. Általában nem veszünk tárgyi ajándékot egymásnak - ebben az évben azért ez is másképp volt, hiszen egy csodás gyűrűt is kaptam a férjemtől -, de jellemezően inkább élményeket ajándékozunk. (...) Amikor az idő múlására gondolok, azt szoktam mondani: jobb egy nevető ránc, mint egy sírásó és ezt komolyan is gondolom. Egyébként épp alig pár hónapja volt tele a világsajtó Jennifer Lopezzel, aki 50 évesen, még mindig szuper bombázó. Salma Hayek is jobb formában van, mint valaha" – nyilatkozta a Ripostnak.