Immár egy éve annak, hogy újra rátalált a szerelem Fördős Zére. Kedvese, Sári 17 évvel fiatalabb nála, ám a kettőjük közötti korkülönbség egyáltalán nem zavarja őket. A Konyhafőnök 42 esztendős sztárja kevesével nemrég egy kéthónapos világjáró túrán vett részt, amely során például szörföztek Srí Lankáén és részt vettek egy emberpróbáló patagóniai gyalogtúrán.

Imádják a kalandokat, és úgy tervezik, a következő egy-két évben még több hasonló izgalmas programba belevágnak. Utána azonban szeretnének megállapodni és gyermeket vállalni.