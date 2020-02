Mindent megtesz Aurelio annak érdekében, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia. Mint ismeretes, az egykori valóságshow-sztárt azzal vádolják, hogy bántalmazta és fogva tartotta egyik ismerősét, aki állítólag 200 ezer forintot lopott el tőle.

Októberben elsőfokon 4 év börtönre ítélték, de ő továbbra is harcol azért, hogy bizonyítsa ártatlanságát: magánnyomozót fogadott, és még egy C-terve is van. Erről a Story magazinnak mesélt.

„Nem érdekel, ha a gatyám is rámegy, mindent megteszek, hogy felmentsenek. A magánnyomozót már megérte fizetni, mert olyan információkkal állt elő, amik az ügyet teljesen más irányba vihetik. (...) C-tervem is van, bár bízom a magánnyomozóban. Mivel svájci állampolgár vagyok, felmerült, hogy átkéretem oda az ügyemet, mert amiért itt két év felfüggesztettet kaptam, ott megúsztam volna pénzbírsággal. Így pedig a továbbiak is teljesen más megítélés alá kerülnének."