Nótár Mary jó ideje pereskedik egykori menedzsmentjével, mert az folyton letiltja klipjeit a YouTube-on. Emiatt az énekesnő már több milliós bevételtől esett el. A Blikk azt írja, az ügyészség utasítására elrendelték a nyomozást, hogy kiderüljön, jogosan törlik-e a videókat.

„Akadályozni akarnak abban, sőt megfosztanak attól, hogy a közönségemhez eljussak. Ez felháborító és bántó is, és hiába hívtuk fel a figyelmüket arra, hogy ez jogellenes, ők ugyanúgy töröltetnek minden új felvételt, amit feltöltöttünk. Lelkileg nagyon megvisel ez, de nem adom fel. Hiszek az igazságban és a törvényhozásban, de tudom, ez hosszabb folyamat lesz, ami akár évekig is elhúzódhat. Szerencsére a családom, a rajongóim és az ügyvédem is támogat, biztat, hogy ne adjam fel. (...) Mielőtt szakítottunk a menedzsmentemmel, már annyira elegem volt a sok vitából, feszültségből, hogy fontolgattam, abbahagyom a karrierem. A közönségem viszont annyira szeret és biztat, hogy nem tudtam megtenni" – nyilatkozta a lapnak az énekesnő.