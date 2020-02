A Bors összeállításában celebek árulták el taktikájukat.

„Nagy lottós vagyok, még a börtönben is játszottam, a pótmamám adta fel mindig a szelvényeimet. Volt többször hármasom, négyesem, és pár tízezer forintokat nyerek időnként. Egyszer a hatos lottón azért nem volt telitalálatom, mert az akkori barátnőm születési dátumára rosszul emlékeztem, és a 9 helyett a 10-et ikszeltem be. Most ez az ötmilliárd is csábító, így a tuti számokat nem mondom meg, inkább öt olyan számot, amivel a kaszinóban sosem nyertem" – árulta el Ambrus Attila a lapnak.

Bodrogi Gyula

„Nem is tudtam! Nem lottózom rendszeresen, ha véletlenül veszek, akkor is gyakran elfelejtem megnézni. Az én saját számaim soha nem jöttek be. Félig-meddig szerencseszámok, de nem árulom el. Hátha most! Ez egy jó lehetőség, nem fogom kihagyni!"

Hódi Pamela (nem lottózik)

„Ha vennék lottószelvényt, akkor a megérzéseimre hallgatnék, és nem a megszokott születésnap és évfordulókkal kapcsolatos számokat használnám. A nyereményből támogatnám a családom, megalapoznám a gyerekem jövőjét, egy részét befektetném."

Till Attila

„Folytatom a családi hagyományt, hogy anyám se nyert kettesnél többet, én se. Talán egyszer volt egy hármasom, amikor nagyon gyengén fizetett. Az a fajta lottós vagyok, aki egy életet végiglottózik az esélytelenek nyugalmával, de nem tudom, minek. Klasszikus lottózó vagyok egyébként, fix – a családhoz köthető – számokkal játszom: szüleim, gyerekek dátumai. Négy mezővel, és mindegyiknek megvan a logikája. Egy viszont biztos, bármennyi pénzem lenne, a tévézést soha nem hagynám abba."

Erdei Zsolt

„Iszonyú pénz most a nyeremény, de én még azt is aláírnám, ha nem egyedül zsebelhetném be ezt az összeget. Pár milliárd azért nem ártana, lenne helye a háztartásunkban. Van egy fix számom, a tizenhármas, a többit meg rábízom a gépre. Hát, eddig nem volt velem."

Korda György

„Életemben egyszer nyertem már, volt egy kettesem, harminc éve. Az akkor egy vacsorára volt elég. Azóta nem is játszottam, de most, hogy hallom, hogy ilyen nagy nyeremény van, biztosan veszünk egy szelvényt. Jó lenne, ha megnyerné valaki ezt a sok pénzt, és ha én lennék az, nem haragudnék meg."