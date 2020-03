Jamie Foxx 26 éves nagylánya, Corinne modellként és színésznőként tevékenykedik, most pedig az is kiderült róla, hogy az énekléshez is van tehetsége. A minap egy vicces videót töltött fel közösségi oldalára. A felvételen Alicia Keys egyik dalát énekli és közben tátva marad édesapja szája a csodálkozástól.

Íme!