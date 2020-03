Sirokai Diánáért rengetegen rajonganak, és nem véletlenül. Harcol a pozitív testkép kialakításáért, mindezt úgy, hogy nem rejtegeti dús idomait, és erre biztatja követőit is. Legutóbbi videóját is egy passzos fehérneműben vette fel, és még a kebleit is megtapogatta a hasa és a karjai mellett.